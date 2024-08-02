Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme /02 Ağustos 2024 08:11

Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, İsrail-Filistin savaşı ve Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

* Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
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