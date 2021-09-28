Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Biden'ın Roma'da görüşecekleri duyuruldu /28 Eylül 2021 20:08

Erdoğan ile Biden'ın Roma'da görüşecekleri duyuruldu

ABD Başkanı Biden ile ABD'de görüşemeyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sefer Roma'da düzenlenecek G-20 liderler zirvesinde bir araya geleceği duyuruldu.

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ABD'de Biden ile görüşemeyen Erdoğan hatırlanacağı üzere, "Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" ifadeleriyle memnuniyetsizliğini göstermişti.AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

G-20’nin internet sitesindeki bilgilere göre zirve 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.Öte yandan Erdoğan yarın da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan, BM zirvesi için gittiği New York’ta, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirememişti. ABD’de gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan AKP’li Cumhurbaşkanı, “Temennim odur ki iki NATO ülkesi olarak birbirimizle hasmane değil, dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Benim Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem” ifadelerini kullanmıştı.
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