Erdoğan ile ilgili kutuplaşma siyasetine dair ilginç iddia

Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Eski Genel Başkanı Cem Toker, dikkat çeken bir iddiada bulundu.





TV5'de Hasan Basri Akdemir'in programına katılan Toker, “Türkiye’nin işi çok zor. Erdoğan miting meydanlarında bağırıyor ama bizim toplumumuz karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş maalesef” derken, toplumun ortak bir değerinin kalmadığını söyledi.





Cem Toker, "Maalesef, kutuplaştırma ve gerginlik politikasından nemalanan bir Cumhurbaşkanı var. Bu 20 senedir böyle" derken, kritik bir iddiada da bulunarak, "Ben, devlet protokolünün en üstlerinde birisinden duydum: 'Ben, gittim Erdoğan’a dedim ki, ya bu kadar germe toplumu. Bu iyi değil.' ‘Yok, bana zararı yok. Bana oy getiriyor.’ diyor. Böyle bir yanıt aldığını söyledi" ifadelerini kullandı.