Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile iyi anlaşıyorum." dedi.





Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın (NATO) 70'inci Yıl Liderler Zirvesi sebebiyle İngiltere'nin başşehri Londra'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.





TRUMP: TÜRKİYE SINIRININ YAKININDAN ÇEKİLDİK, PETROLÜN KONTROLÜ BİZDE





"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var." diyen Trump, "Türkiye’nin Suriye sınırı yakınından çekildik. Orada iyi iş çıkarıyorlar. Sınırda yeterince bulunduk, petrolün kontrolü bizde. Sınırda, IŞİD'den geri kalanlarla savaşan küçük bir grubumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.





Suriye'de petrolün kontrolünün Amerikan askerlerinde olduğunu belirten Trump, "Çünkü bizi harekete geçiren petroldü. IŞİD ekonomik gücünü petrolden alıyordu." diye konuştu.







ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için bulunduğu Londra'da basın toplantısı düzenledi.





"BU TARZ AÇIKLAMALAR ÇOK TEHLİKELİ"





Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını da "nahoş" ve "aşağılayıcı" diye niteledi.





Trump, "NATO büyük bir amaca hizmet ediyor. Macron ile iyi bir ilişkim var, fakat bazen söylememesi gereken şeyleri söylüyor. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli." dedi.