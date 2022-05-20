Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Johnson arasında NATO görüşmesi /20 Mayıs 2022 22:07

Erdoğan ile Johnson arasında NATO görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson arasında bir görüşme yapıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında NATO üyelikleri gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'nın durumu tartışılırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson arasında söz konusu ülkelerin de gündeme geldiği bir görüşme yapıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede,

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti.
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