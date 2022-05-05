Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Macron arasında yeni görüşme /05 Mayıs 2022 21:11

Erdoğan ile Macron arasında yeni görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı aktatıldı.

Söz konusu görüşmede halen sürmekte olan Ukrayna ile Rusya arasında savaşın da gündeme geldiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Türkiye olarak Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı sergilediklerini kaydetti.
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