Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan ile Merkez Bankası el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar" /14 Ekim 2021 16:15

"Erdoğan ile Merkez Bankası el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Kavcıoğlu görüşmesinden sonra Merkez Bankası’ndan iki başkan yardımcısı bir de para politikası kurulu üyesinin görevden alınmasını değerlendirdi: “Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür.”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’ndaki yeni görevden almalar ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ‘el ele vererek halkı fakirleştirdiğini’ belirtti.

MB’DE GECE YARISI OPERASYONU 

Dolar/TL kurunda yeni rekor kırılmasını takip eden saatlerde Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmesinin ardından banka yönetiminde gece yarısı operasyonu yapıldı. Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

"BU AÇIKÇA MİLLETE ZULÜMDÜR"

Görevden almaların yankıları devam ederken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!” ifadelerini kullandı.


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