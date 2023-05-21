Erdoğan ile Musk ilişkisi ABD basınında: 'Yumuşak davranıyor'

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, 14 Mayıs seçimleri öncesi Twitter'ın Türkiye'deki bazı içerikleri erişime engellemesi kararına yer verdi. “Elon Musk Doktrini: Milyarder, dünya sahnesinde nasıl yol alıyor” başlığı ile yayınlanan analizde Musk'ın yabancı liderlere karşı 'yumuşak bir yaklaşım benimsediği' yazıldı.







'ABD'Lİ SİYASETÇİLERE KARŞI ÇOK SERT DAVRANIYOR'

Tim Higgins imzalı analizde, şu ifadeler yer aldı: “İş insanı ABD ile ilgili konularda dobra fakat küresel ölçekte daha uyumlu bir tavır sergiliyor. Kendini ifade özgürlüğü savunucusu olarak tanıtan Musk, ABD’li siyasetçilere karşı çok sert davranıyor fakat konu kendi şirketleri üzerinde etkisi olabilecek yabancı liderlere gelince daha yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Buna Musk Doktrini denilebilir."





"Musk, ABD'de söylemek istediklerini dile getiriyor çünkü günü sonunda orada kendisine bir şey olmayacağını biliyor" diyen politik stratejist Bradley Tusk, Musk'un 'hukukun üstünlüğün güçlü olmadığı ülkelerde farklı bir tutum benimsediğini söyledi.







TÜRKSAT-SPACE X ANLAŞMASI

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Musk'ın görüşmesinden bir fotoğrafa yer veren WSJ'de, Türksat ile Musk'ın sahibi olduğu SpaceX arasındaki anlaşma hatırlatıldı: "SpaceX, diğer ülkelerin teknolojilerini göklere çıkarabilir örneğin Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında bu yıl içerisinde Türksat 6A iletişim uydusu uzaya gönderilecek. 2021 yılında yapılan anlaşmanın detayları açıklanmamıştı fakat Falcon 9’un kalkışı için standart fiyat 67 milyon dolar olarak resmi internet sitesi üzerinde görülüyor."





Geçtiğimiz yıl Musk, Twitter'da paylaştığı Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili yorumlarıyla büyük tartışma yaratmıştı. Ukrayna’nın doğusunda Rusya tarafından ilhak edilen dört bölgede BM gözetiminde yeniden seçim yapılmasını öneren Musk, “Kırım'ın Rusya’nın bir parçası” olduğu yorumuyla Kiev'de büyük tepki çekmişti. Çin-Tayvan gerilimine de el atan Musk, Tayvan’ın Çin’e bağlı bir “özel idari bölge” olmasını önermişti.





Ne olmuştu?

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişim engeli getirdiği duyurulmuştu. Twitter'ın bu kararını eleştiren gazeteci yazar Matthew Yglesias, Elon Musk'ı etiketleyerek "Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve @elonmusk buna uydu" demişti.







Bu paylaşıma yanıt veren Musk ise, "Senin beynin yerinde mi Yglesias? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Elon Musk bir sonraki mesajında ise "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yayınlayacağız" dedi.