Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Paşinyan bir araya geliyor /05 Ekim 2022 21:18

Erdoğan ile Paşinyan bir araya geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir araya geleceği duyuruldu.

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İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan ile Bakü yönetimi arasında yer yer çatışmaların devam ettiği bir ortamda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Sözcü, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir araya geleceğini duyurdu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:


#Ermenistan Başbakanı @NikolPashinyan ve #Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan yarın #Prag'da Avrupa siyasi topluluk zirvesi marjında buluşacak.

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