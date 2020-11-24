Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Putin arasında Karabağ görüşmesi /24 Kasım 2020 22:50

Erdoğan ile Putin arasında Karabağ görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Karabağ konusuyla ilgili bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Dağlık Karabağ’daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini" ifade etti.

"Azerbaycan’ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine" işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Minsk Grubu’nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını" dile getirdi.

"Suriye’deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ’da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine" dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya’nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini" ifade etti.
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