Erdoğan ile Putin arasında Libya teması

Libya konusunda dün ABD Başkanı Trump’la görüşen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.





Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Putin ayrıca, Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümünü kutladı ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklığı geliştirme niyetinde olduklarını vurguladı.





Kremlin’den yapılan açıklamada Libya'daki durumu etraflıca istişare ettikleri belirtilen Putin ve Erdoğan’ın, bu ülkede devam eden, çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma yol açan geniş çaplı çatışmalardan duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri kaydedildi. Açıklamaya göre Putin, 19 Ocak tarihli Berlin Uluslararası Konferansı'nda alınan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararıyla kabul edilen kararların yanı sıra krize siyasi çözüm bulmaya yönelik diğer inisiyatifler temelinde en kısa sürede ateşkesin sağlanmasının ve Libyalı taraflar arasında yeniden diyalog kurulmasının önemini vurguladı.





'ABD ile yeni bir dönem başlayabilir' demişti





Erdoğan dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası TRT’de katıldığı programda “Trump ile yaptığımız görüşmeden sonra Amerika ile Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu, böyle bir adım belki olabilir. Putin ile de görüşmem gerekecek, onunla da konuşacağım ayrıca. Kahire Zirvesi’ne Rusya’nın farklı şekilde katılması. Suudi Arabistan, Abu Dabi yönetimi ve Fransa, Ürdün orada yer alıyor olması bizi üzen bir süreç oldu. Hepsinden öte Rusya’nın yer alıyor olması hepsinin ötesinde. ‘Benim orada askerim yok’ açıklamaları vardı. 19 kadar uçağı var, Pantsir var. Kendisiyle konuşalım istiyorum. Ne adım atılır planlarız. Gelişmeler gösteriyor ki, Hafter her an sürecin dışına atılabilir” demişti.