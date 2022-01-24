Erdoğan ile Putin arasındaki ilişki Washington’ı rahatsız ediyor

ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal, Putin ile Erdoğan arasındaki yakın ilişkinin Washington'u rahatsız ettiğini yazdı.





Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD ile Türkiye arasındaki F-16 savaş uçağı alımı görüşmelerinin de devam ettiğini belirtti.





Analizde, "F-16 satışı ABD-Türkiye ilişkisini yumuşatabilir fakat Rusya ile gerilim araya giriyor" yorumu yapıldı.





Paraanaliz'in WSJ'den aktardığı analize göre, ABD Kongre mensuplarının, Erdoğan’ın Rus lider Vladimir Putin ile olan yakınlığından rahatsız olduğuna vurgu yapıldı.





Erdoğan ile Putin arasındaki yakınlık dolayısıyla ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş jeti satmasına engel olunabileceğine dikkat çeken gazete, “Biden yönetimi Türkiye’nin F-16 satın almasına sıcak bakarken Ankara’da yetkililer bu hamlenin iki ülke arasındaki ilişkiyi düzeltebileceğini söyledi. Fakat Kongre’de vekiller, Türkiye’nin Rusya ile daha da gelişen bağını eleştiriyor” yorumunu yaptı.





Gazeteye konuşan üst düzey Türk yetkililer, bu anlaşmanın ABD ile olan ilişkileri kurtarabileceği yorumunu yaparken, uzmanlar ise Washington’ın F-16 satışına engel koymasının Ankara’yı Moskova’ya yakınlaştıracağı konusunda uyarıda bulundu. Türkiye’nin S-400 satın almasından sonra ABD’nin Türkiye’yle arasına mesafe koymaya başladığına dikkat çekilirken Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasından sonra envanterde bulunan ve eskiyen F-16 ve F-4 savaş uçaklarının yerine ABD’den yeni F-16’lar satın almak istediği hatırlatıldı.





Gazete, “Biden yönetimi henüz F-16 anlaşmasına destek olunacağına dair bir işaret vermedi. ABD silah ihracat kontrol yasaları, Biden yönetiminin Kongre’yi bilgilendirmesini zorunlu tutuyor. Kongre bu öneriyi değerlendirebilir ya da engelleyebilir. Biden yönetimi henüz resmi olarak Kongre’yi bu teklif ile ilgili bilgilendirmedi” ifadesine yer verdi.