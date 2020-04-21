Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Putin telefonda görüştü /21 Nisan 2020 22:59

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Koronavirüs küresel salgınını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sputnik'in haberine göre; Kremlin’in Erdoğan ve Putin'in yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine dair yapılan açıklamada, "Görüşmesinin merkezinde, Koronavirüs salgınıyla yayılımıyla ilintili konular yer aldı. Taraflar, Covid-19'la mücadele için, sağlık bakanlıkları ve ilgili kuruluşlar üstünden ortak çabalarını artırmaya hazır olduklarını belirttiler” denildi.

Ayrıca liderler, pandemi döneminde Rusya ve Türkiye vatandaşlarının evlerine dönebilmeleri için aralarındaki mevcut koordinasyonu devam ettireceklerini belirttiler.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Putin ayrıca, Suriye’deki durumu da ayrıntılı bir biçimde ele aldı. Soçi Mutabakatı’na ek olarak 5 Mart’ta İdlib’e ilişkin imzaladıkları protokolde yer alan maddelerin yerine getirilme sürecini de konuştular.

Açıklama şöyle devam etti: 

“Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün koşulsuz bir biçimde gözetilmesi gerektiği teyit edildi. Rusya ve Türkiye’nin (Suriye konusunda) askeri ve diplomatik kanallar üstünden yakın işbirliğini sürdürmesinin önemi de vurgulandı.”
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