Erdoğan ile Soylu arasında Osman Öcalan gerginliği

Kırmızı Bülten arandığı halde seçim döneminde TRT ekranlarına çıkarılan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan‘ın Kuzey Irak’ta hayatını kaybetmesinden sonra cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda ihtilaf yaşandı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya geldi.





Soylu "Bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını düşünüyor" düşüncesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bürokratların kararına göre hareket etmeyelim" dedi.





Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın edindiği bilgiye göre, AKP MKYK toplantısında bu konuda farklı görüşler dile getirildiği belirtildi.





MKYK toplantısında bir milletvekili ailenin cenazenin Türkiye’ye getirilmesi yönünde talebi olduğu yönündeki düşünceleri yazısında belirten Nuray Babacan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise “Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor” dediğini aktardı.





Yaşanan bu farklı görüşler üzerine bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını, Osman Öcalan’ın son dönemde PKK tarafından hain ilan edildiğini ve Kürtlere mesaj vermesi için TRT ekranlarına çıkarıldığını toplantıda dile getirdi.





Bazı MKYK üyeleri ise “Abdullah Öcalan’ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?” diye sordu.





Konunun ele alınması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bürokratların kararına göre hareket etmeyelim. Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim” diyerek konuyu kapattı.