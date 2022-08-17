Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile telefon görüşmesi yapıldı /17 Ağustos 2022 23:02

Erdoğan ile telefon görüşmesi yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Yair Lapid'in bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

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Türkiye ile İsrail arasında bir süredir devam eden ilişkileri 'normalleştirme' adımları sonrasında iki ülkenin karşılık büyükelçiler atayarak temaslarını eski seviyelere çekme kararı aldığı açıklanmıştı.

Bu duyurunun ardından ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail  Başbakanı Yair Lapid'in bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid’in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.
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