Erdoğan ile telefonda görüşen İngiltere Başbakanı Johnson'dan harekata son verme çağrısı

İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcülüğünden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "(İngiltere Başbakanı Boris Johnson) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü ve bölgedeki insani durumu kötüleştirebilecek, IŞİD'le mücadelede kaydedilen ilerlemeyi sekteye uğratabilecek askeri operasyon nedeniyle İngiltere'nin duyduğu derin kaygıyı dile getirmiştir. Başbakan Türkiye'nin askeri operasyonunun İngiltere tarafından desteklenilemeyeceğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Başbakan, Erdoğan'ı operasyona son verip diyaloğa girmeye davet etmiş, İngiltere'nin ve uluslararası partnerlerin ateşkesi mümkün kılacak müzakereleri desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki YPG ve IŞİD terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.