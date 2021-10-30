Erdoğan ile Topbaş köprüleri attı mı: BİM’den cezaya sert tepki

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Rekabet Kurumu’nun kartel oluşturdukları iddiasıyla ceza kestiği beş zincir marketin en büyüğü olan BİM’den açıklama geldi. 2020 mali yılı gayri safi gelirinin yüzde 1,8’ine denk gelen 958 milyon TL’lik ceza kesilen BİM, kararı yargıya taşıyacağını duyurdu.





Beş zincir markete ve bir yağ şirketine kesilen cezaları “tarihte görülmemiş ağır cezalar” olarak değerlendiren BİM, “siyasi yönlendirme” olduğuna işaret etti.





SİYASİ YÖNLENDİRMEYLE CEZA KESİLDİ

“‘Fahiş fiyat’ iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir.” denildi.





‘PAHALILIĞIN SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLDİK’

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına atıf yapılan açıklamada, “BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye’de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen ‘pahalılığın sorumlusu’ olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.” ifadeleri kullanıldı.





HALKI MEMNUN ETMEK İÇİN DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Oyları azalan Erdoğan’ın vatandaşı memnun etmek için zamlardan marketleri sorumlu tuttuğu tahmin edildi. Erdoğan ile Topbaş’ın danışıklı dövüş şeklinde bu süreci yönettikleri iddia edildi. Rekabet Kurulu’nun hazırladığı zayıf dosyanın seçim sonrası mahkemelerden döneceği ve cezaların iptal edileceği kaydedildi.





ERDOĞAN İLE TOPBAŞ’IN SES KAYDI

17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından BİM’in sahibi Mustafa Latif Topbaş ile Erdoğan’ın ses kaydı kamuoyuna yansımıştı. Başbakan Erdoğan’ın İzmir Urla’daki Zeytineli köyünde doğal sit alanına yazlık yaptırdığı iddia edilmiş, konuyla ilgili Başbakan Erdoğan ve Mustafa Latif Topbaş arasında 5 Ocak 2014’te geçtiği ileri sürülen konuşmalar internete sızdırılmıştı. Villalara karşı çıkan İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın Topbaş’ın isteğiyle Diyarbakır’a sürüldüğü iddia edilmişti.