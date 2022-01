Erdoğan ile yolu neden ayrılmış?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yolsuzluk çıkışı geldi. Erdoğan ile burada yollarının ayrıldığını söyleyen Davutoğlu, "Nerede ayrıldı sizin yolunuz diye soruyorlar. İşte burada ayrıldı." dedi.





Elmadağ’da STK, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:





"ERDOĞAN KRİZİ TETİKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan her ifadesiyle krizin artışını tetikliyor. Faiz, enflasyon, kur denkleminde her üçü de yükselen tek ülkeyiz. Faizle mücadele edeceğiz diyerek yola çıktılar dünyanın en büyük faizi şu an Türkiye'de. Cumhurbaşkanı faizi düşürdüğünü iddia ediyor. Bir de hiç çekinmeden nasla izah ediyor. Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Nasa aykırı mı hareket etti yani? Niye düşürmediniz?









Enflasyon almış başını gidiyor. Geçen sene 2021 yılında devlet sanayide kullanılan doğal gaza 12 kez zam yaptı. Evde kullanılana 8 kez. Mutfak tüpüne 21 kez. Bunlar vatandaştan koptular.





"İKTİDAR VATANDAŞLARA ÇALIŞMIYOR"

Bu iktidar bu ülkenin vatandaşlarına çalışmıyor. Bu iktidar üç beş haramzedeye, üç beş faizciye çalışıyor. 18 liraya döviz kurunu sanki bizler çıkarmışız gibi 12 liraya indi diye bayram ediyorlar.





En büyük millet düşmanı milleti açlığa mahkum edendir. Başka düşman aramasınlar. Kendileri en lüks hayatı sürdürürken milletin ahını alıyorlar.





İktidara geldiğimizde faiz, kur, enflasyon üçünü birden düşüreceğiz. Gelir adaletini düzelten tedbirler uygulayacağız.





Gerçek faizle, enflasyonla ve kurla mücadelenin ne olduğunu görecekler. Bu üçünü indirirken üretim ve istihdamı teşvik edeceğiz.





"128 MİLYAR DOLAR VE DAMAT BAKAN GİTTİ"

128 milyar dolar gitti, damat bakan da gitti. Damat bakan gitti ama ekibi hala iş başında. Cahil bir ekip ve kadro. Bunların zengini zengin eden, her gün milletin kanını emen bütün yolsuzluklarının hortumunu keseceğiz. Yolsuzluk kanallarının tümünü keseceğiz. Nerede ayrıldı sizin yolunuz diye soruyorlar. İşte burada ayrıldı.





Siyasete giren herkes mal beyanında bulunsun. 4 yıllık milletvekilliği bittiğinde bir daha bulunsun. Arada fark olmayacak.





Bir devlet adamı ülkenin gençlerine baktığında kendi çocuklarıyla onlar arasında fark görmez dedim. Biz bunu dememişiz gibi bütün yakınlarını doldurdular. Bizimle birlikte liyakat gelecek. Adalet vicdan işidir, laf işi değildir.