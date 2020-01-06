Erdoğan ilk defa açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTürk ile Kanal D'nin ortak canlı yayınında Ahmet Hakan, Başak Şengül ve Buket Aydın'ın sorularını cevaplandırdı.





İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşki Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesine değinen Erdoğan, "O gece (ABD Başkanı) Trump ile konuşmuş, gerilimi azaltmasını söylemiştim." dedi.





TÜRKİYE PEYDERPEY ASKER GÖNDERMEYE BAŞLADI





Türkiye'nin Libya'ya askerlerini peyderpey göndermeye başladığını kaydeden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) buradaki görevinin koordinasyon olduğunu iddia etti.





"Maksadımız meşru hükümetin ayakta kalması. Anlaşmamızı zedelemeyecek." diyen Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkerenin süresinin 1 yıl olduğunu kaydetti.





Erdoğan, "TSK’nın oradaki amacı savaşmak değildir. Bir taraftan da meşru hükümete destek sağlayarak insani trajedilerin olmasını önlemek. Biz öncelikle buradaki hakim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) geçerliliğini koruduğuna göre muhatabımız odur." dedi.





"BİZ PETROLE VE DOĞALGAZA MUHTACIZ!"





Erdoğan şunları kaydetti: "Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak."





"Biz petrole, doğalgaza muhtacız. Libya'dan bize böyle bir teklif var. Ben 'böyle bir talep olursa gideriz' dedim. Talep var, gidiyoruz. Rusya'nın Wagner'i, Sudan'ın askeri gidiyor da meşru hükümet tarafından biz çağrılınca niye gitmiyoruz? Darbeci hükümet Rusya'yı çağırdı. Asıl lejyoner onlar. Bunları Putin ile uzun uzun konuşacağız."







AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında soruları cevaplandırdı.





O ZİYARET İÇİN "GİTTİLER, ANLATTILAR DA NE OLDU!" DEDİ





Tezkere öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüştüğünü belirten Erdoğan, "Beyefendiye (Kılıçdaroğlu) ve İyi Parti'ye gönderdik. Gittiler anlattılar da ne oldu? Zorunda mıydı? Ama gönderdik, bilgilendirdik. Önemli değil. Açık ara farkla parlamentodan tezkere kararı çıktı." dedi.





ERDOĞAN: KANAL'DAN SAVAŞ GEMİLERİ DE GEÇEBELİR!





Kanal İstanbul projesinde geri adım atmayacaklarını tekrar eden Erdoğan, "Montrö Kanal İstanbul'u bağlamaz" diyen Erdoğan, soru üzerine "Gerekirse savaş gemileri Kanal İstanbul'dan geçebilir." diye konuştu.







