İlk kez açıkladı: 'Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Habire söylüyorsun Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bay Kemal ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi.







Erdoğan aynı açıklamasında, "Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak" ifadelerini kullandı.







Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BENİM"



Artık milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Bu zata çok açık ve net çağrıda bulundum. Çağrımızın amacı hem bu zatı hem partisini büyük bir yükten kurtarmaktı. Kendisi iftiralarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki, artık kaçak güreşmeyi bırak. Artık ipe un sermekten, sürekli bahane üretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Habire söylüyorsun Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bay Kemal ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Siyaset hem yürek hem samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksizsin hem samimiyetsizsin demektir. Unutmayın horozun çok olduğu köyün sabahı geç olur derler. Baksanıza aday bile çıkmıyor, gerisi nasıl gelecek. "

