Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'ın gerisinde kaldı

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bugünkü köşesinde CHP'nin olası cumhurbaşkanı adaylarının son anket oranlarını yazdı.



Bozkurt, "İlk turda kimse, ikinci turda Erdoğan kazanamaz" başlıklı yazısında AKP’nin anketlerinde de oy kaybı net bir biçimde ortaya çıktığını ifade etti ve bunun sorumlusu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gösterildiğini iddia etti.



Bozkurt ayrıca AK Parti’deki bir ankette Erdoğan’ın Mansur Yavaş’ın yüzde 9, Ekrem İmamoğlu’nun ise yüzde 6 altında olduğu ölçüldüğünü yazdı.



Bozkurt şöyle devam etti: "Tablo net: Bugünün fotoğrafına göre Erdoğan anayasal sıkıntıyı erken seçim kararı ile aşarsa, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en az 4 ciddi aday yarışacak. Kürt siyaseti güçlü ve daha önce elde ettikleri oy oranına ulaşacakları bir adayı gösterecektir. Yoksa o politik yapının bir partisi olmayacak ve dağılacaklar.



Görüldüğü gibi mutlak kazanma ihtimali bulunan iki adayın varlığı da büyük sıkıntı. Ama mesele bugünden tartışmaya başlandığına göre, kaçmamak lazım bu tartışmadan. CHP adayını resmen açıklamasa da kazanacak iki adayı var. Ve bu 4 adaylı yarışta, tartışmalar bir biçimde aşılamazsa ve ortak aday çıkarılmazsa ilk turda kimse kazanamıyor. Görünen en net tabloya göre Erdoğan’ın kalması halinde, 2. turda karşısındaki aday hangisi olursa olsun kazanma ihtimali hemen hemen yok. Yani CHP açısından stres yaratacak bir durum söz konusu değil…"