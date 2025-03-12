Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan İmralı heyetine kapıyı açtı /12 Mart 2025 13:25

Erdoğan İmralı heyetine kapıyı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetiyle görüşür müsünüz sorusuna, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası, "İmralı heyeti randevu isterse veririm." dedi.

DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la üç görüşme gerçekleştirdikten sonra Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. DEM Parti heyeti silah bırakma çağrısının ardından siyasi partilere ziyaret gerçekleştirirken 17 Mart'ta planlanan AKP ziyaretinde Erdoğan'ın yer almayacağı belirtiliyordu. 

DEMİRTAŞ SORUSUNA SESSİZ KALDI
"Bahçeli, Demirtaş'la görüşme gerçekleştirdi. Bu sürece Demirtaş'ın dahil olması gibi bir durum söz konusu olur mu?" sorusunu yanıt bıraktı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan İmralı heyetine kapıyı açtı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:47