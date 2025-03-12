Erdoğan İmralı heyetine kapıyı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası, "İmralı heyeti randevu isterse veririm." dedi.





DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la üç görüşme gerçekleştirdikten sonra Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. DEM Parti heyeti silah bırakma çağrısının ardından siyasi partilere ziyaret gerçekleştirirken 17 Mart'ta planlanan AKP ziyaretinde Erdoğan'ın yer almayacağı belirtiliyordu.





DEMİRTAŞ SORUSUNA SESSİZ KALDI

"Bahçeli, Demirtaş'la görüşme gerçekleştirdi. Bu sürece Demirtaş'ın dahil olması gibi bir durum söz konusu olur mu?" sorusunu yanıt bıraktı.