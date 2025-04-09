Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, İmralı heyetiyle ne zaman görüşecek? /09 Nisan 2025 09:15

Erdoğan, İmralı heyetiyle ne zaman görüşecek?

Meclis'te partileri tek tek ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği tarih de belli oldu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşıp, sonrasında grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis’te konuşsun, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.

Bahçeli'nin çıkışının ardından yeni bir süreç başlamış ve DEM Parti heyeti, İmralı'da Öcalan ile görüşmelere başlamıştı. İmralı görüşmeleri sonrası Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı. PKK da ateşkes ilan etti.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, A takımını "Terörsüz Türkiye" konusunda yapacakları açıklamalarda dikkatli olmaları için uyardığını yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolara DEM Partililerin destek vermemesi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı'nın, "DEM Partililerin sokağa çıkmaması önemli. Bu süreci desteklememeleri de kıymetli" dediği öne sürüldü.

TARİH NETLEŞTİ Mİ?
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti'nin İmralı Heyeti’ni kabul edeceği tarih de netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün gerçekleşecek parti grup toplantısı sonrasında ya da yarın, DEM heyetini kabul edebileceği iddia edildi.
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