Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama ve görevden alma kararlarının yer aldığı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre; Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.





İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin ATSÜ, Nişantaşı Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek, Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.





Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,Kararla ayrıca Tokat ve Ardahan il milli eğitim müdürleri görevden alınıp yerlerine yeni isimler atandı.Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.