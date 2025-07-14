Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı Emine Erdoğan adına enstitü kuruldu /14 Temmuz 2025 09:54

Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı Emine Erdoğan adına enstitü kuruldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatılırken 10 üniversitede ise yeni enstitü açıldı.

Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan adına da 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Öte yandan 2 üniversitede de 3 fakültenin adı değiştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı;

"1- Ekli I sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."
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