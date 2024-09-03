Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı, AKP'de kongre süreci resmen başladı /03 Eylül 2024 15:29

Erdoğan imzaladı, AKP'de kongre süreci resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'yi kongreye götürecek kararı imzaladı. Böylece AKP'de kongre süreci resmen başlamış oldu.

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AKP MKYK’nin toplanmasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini olağan kongreye götürecek kararı imzalaması bekleniyordu.

Kongre sürecine giren AKP’de önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongrenin yapılması bekleniyor.

AKP’de Ramazan Bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması beklenirken, 2025 Mayıs’ta da büyük kongrenin yapılacağı öngörülüyor. 'YORULAN ÇEKİLSİN'

Erdoğan, AKP’nin kuruluş yıldönümünde kongreye ilişkin mesajlar vermiş ve değişimin altını çizmişti. Erdoğan açıklamalarında, "Yorulan varsa kenara çekilsin. Heyecanını kaybedenler hizmete engel olmamalı” demişti.

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