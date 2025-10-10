Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı: Düzce, Ordu, Gümüşhane ve Samsun için geçerli /10 Ekim 2025 15:34

Erdoğan imzaladı: Düzce, Ordu, Gümüşhane ve Samsun için geçerli

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Düzce, Ordu, Gümüşhane ve Samsun’daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, ayrıca, Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir mahallenin “riskli alan” ilan edildiği belirtildi.

Düzce, Ordu, Gümüşhane ve Samsun’da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi, Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bölge “riskli alan” ilan edildi. Konuya ilişkin Tayyip Erdoğan’ın kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Düzce, Ordu ve Gümüşhane’de bulunan bazı taşınmazların, meydana gelen afetler nedeniyle hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Samsun’un Atakum ilçesindeki bazı taşınmazların, Batı Çevre Yolu Projesi’nin gerçekleştirilmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırmasına karar verildi. Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesi İçerişehir Mahallesi’ndeki bölge “riskli alan” ilan edildi. Bu yerin krokisi, sınır ve koordinatları da Resmi Gazete’de yayımlanan kararda yer aldı. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2’nci ve ek 1’inci maddeleri gereğince alındı.
