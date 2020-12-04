Erdoğan imzaladı! Ethem Sancak’ın yeğenine İstanbul’da arazi!

AKP'ye yakın iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait şirkete Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul'da 172 bin metrekarelik arsa tahsis edildi.





Resmi Gazete’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul’un Silivri ilçesindeki 172 bin metrekarelik alan Maxicells İlaç Sanayii A.Ş.’ye ‘münferit yatırım yeri’ olarak tahsis edildi.





Maxicells İlaç Sanayii A.Ş.'nin sahibi ise iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak.





Karar Resmi Gazete’de şöyle yayımlandı:





İstanbul ili, Silivri ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alan, Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlenmiştir.





Sözcü'nün haberine göre Murat Sancak 2017 yılında SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’la ‘plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurmak’ için protokol imzalamıştı. Maxicells tarafından hazırlatılan proje tanıtım dosyasında Silivri’deki araziye inşa edilecek fabrikanın maliyetinin 4 milyar 7 milyon TL’yi bulacağı ifade edilmişti.





Söz konusu ihale kapsamında Türkiye'de beş kan toplama merkezi kurulması gerekirken üç yıllık süre zarfında tek bir çivi bile çakılmamıştı. Aynı firmanın; Avrupa'dan Türkiye'ye bir yıldan az kullanım ömrü olan kan ürünü sokulmasının yasak olmasına karşın; proje kapsamında kullanım ömrü üç ay olan ürünleri ithal ettiği ortaya çıkmıştı.





Şirket 21 Ekim 2020 tarihinde ‘plazma ürünleri elde edilmesi projesi’ kapsamında ‘kan fransinasyonları, bağışıklık sağlayan ürünler ve ilaç üretim tesisi’ için ÇED süreci başlattığını açıklamıştı.





Murat Sancak daha önce üzerinde Cumhurbaşkanlığı flaması olan yüzüğü ve salgının ilk döneminde yasak olmasına karşın evine tanı giti götürüp bunu sosyal medyada yaymasıyla gündeme gelmişti.







