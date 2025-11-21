Erdoğan imzaladı GSS pirimine yüzde 100 zam geldi





GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDÜYOR?

Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanmak için zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde tarihi bir artış yaşandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyi açıkladı. Milyonlarca vatandaşın aylık ödeme tutarı bir gecede ikiye katlandı.Normal şartlarda brüt asgari ücretin %3’ü olarak hesaplanan GSS primi için yasal bir değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle bu oran %3’ten %6’ya çıkarıldı.Bu karar neticesinde; 30 Kasım’a kadar 780 TL olarak ödenen aylık GSS primi, 1 Aralık 2025 itibarıyla 1.560 TL olarak tahsil edilecek. Bu artış, mevcut GSS borçlarını yapılandırmayı düşünen veya borcunu ödemeyen vatandaşların borç yükünü de katlayarak artıracak.Özgür Erdursun’un dikkat çektiği en kritik nokta ise zammın bununla sınırlı kalmayacağı oldu. GSS primleri brüt asgari ücrete endeksli olduğu için, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte primlere otomatik olarak bir zam daha gelecek.Erdursun, Kasım 2025 ile Ocak 2026 arasındaki 2 aylık kısa süreçte yaşanacak toplam artışın %160’ı bulabileceğini belirterek şu senaryoyu paylaştı:Eğer 2026’da asgari ücrete %25 zam gelirse, şu anki 1.560 TL’lik prim 1.950 TL’ye yükselecek. Eğer asgari ücret zammı %30 olursa, vatandaşın cebinden çıkacak aylık sağlık primi 2.028 TL’ye ulaşacak. Yani iki ay önce 780 TL ödeyen bir vatandaş, Ocak ayında 2 bin liranın üzerinde bir ödeme ile karşılaşabilir.Erdursun, ekonomi yönetiminin enflasyon hedefleri ile vatandaşa yansıtılan zorunlu zamlar arasındaki uçuruma sert tepki gösterdi. Paylaşımında, “Bir yanda hedeflenen enflasyon %20’ler, diğer yanda zorunlu bir kalemde iki ayda %150–160 arası artış…” ifadelerini kullanan uzman, işsiz ve dar gelirli vatandaşların sağlık hakkına erişiminin maliyetinin çok yükseldiğine dikkat çekti.Bu dev zamdan etkilenmemek veya borçlu durumuna düşmemek için statünüzü kontrol etmeniz gerekiyor. GSS primini şu kişiler ödemekle yükümlü:Sigortalı bir işte çalışmayanlar,Ailesinin üzerinden sağlık yardımı alamayanlar (öğrencilik bitimi veya yaş haddi nedeniyle),Yapılan Gelir Testi sonucunda hane halkı kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden yüksek çıkanlar.Eğer ödeme gücünüz yoksa, ikamet ettiğiniz yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak “Gelir Testi” yaptırmanız gerekiyor. Geliriniz asgari ücretin 1/3’ünden düşük çıkarsa, primleriniz devlet tarafından karşılanıyor. Aksi takdirde her ay 1.560 TL (Ocak’ta muhtemelen 2000 TL) borç hanenize yazılacak.