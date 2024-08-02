Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı: Sokak hayvanlarının öldürülmesini de kapsayan yasa yürürlükte /02 Ağustos 2024 00:49

Erdoğan imzaladı: Sokak hayvanlarının öldürülmesini de kapsayan yasa yürürlükte

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren ve bazı çevrelerce katliam yasası’ olarak adlandırılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TBMM'de kabul edilen sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sokakta yaşayan köpekler ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

Ancak, yasada yer alan "insan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak" ifadesi, köpeklerin öldürülmesinin önünü açtığı gerekçesiyle kamuoyunda yoğun tepkiye neden oluyor ve bu nedenle de yasa, "katliam yasası" olarak adlandırılıyor.

Öte yandan belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.
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