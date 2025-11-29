Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı üst düzey kadro değişti /29 Kasım 2025 11:45

Erdoğan imzaladı üst düzey kadro değişti

Cumhurbaşkanlığı’nın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınarak yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine de Salih Ayhan getirildi.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Kararlara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi.

Karahan’dan boşalan yere ise, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA 2 YENİ MÜFETTİŞ

Kararla birlikte, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettişin ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Humman Şen getirildi.

Diğer yandan Milli Savunma Bakan Yardımcılığına da Salih Ayhan atandı.
