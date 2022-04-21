Erdoğan imzaladı: Yabancıya konut satana 1.8 milyon lira devlet desteği

Ekonomik krizin günden güne derinleştiği ve halkın kira ödemekte dahi zorlandığı Türkiye’de, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ülkedeki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği sağlanmasına karar verildi.







Birgün gazetesinin haberine göre gayrimenkul sektörü, ‘hizmet ihracatı’ kapsamına alındı. 20 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5448 sayılı ‘Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ uyarınca, konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşlar desteklenecek.





300 BİN TL FUAR DESTEĞİ

Bu kurum ve kuruluşlara Ticaret Bakanlığı tarafından 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği sağlanacak. Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL’ye kadar destek akıtılacak.





Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek destekler arasında tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel katılım, milli katılım, ürün yerleştirme, sektörel alım ve ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon ile yarışma ve etkinlik başlıklar yer alıyor.





GİDERLERİN YÜZDE 50’Sİ DEVLETTEN

Karara göre, Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.





Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1.8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek.





YABANCILARA KONUT SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ

Erdoğan yabancılara konut satışını teşvik ederken, Türkiye’den konut alan İran, Irak ve Rusya uyrukluların sayısı artıyor. Türkiye’de yurttaşlar kira ödemekte dahi zorlanırken, TL’nin değer kaybından ötürü yabancılara konut satışında adeta patlama yaşanıyor.





TÜİK verilerine göre 2013’te konut satışında yüzde 1,10 olan yabancı payı, 2022’nin sadece ilk üç ayında yüzde 4,50’ye çıktı. Sene sonuna kadar bu oranın yükselmesi bekleniyor.





Adet Yüzde





2013 – 12.181 1,10





2014 – 18.959 1,60





2015 – 22.830 1,80





2016 – 18.189 1,40





2017 – 22.234 1,60





2018 – 39.663 2,90





2019 – 45.483 3,40





2020 – 40.812 2,70





2021 – 58.576 3,90





2022 – 14.344 4,50