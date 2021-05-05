Erdoğan imzalı İnsan Hakları Planı bir haftada ‘çöp’ oldu

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Hak ve özgürlüklerle ilgili hedeflerin konduğu plan açıklandıktan sonra hükumete bağlı polis ve yargının son bir haftadaki eylemleri AKP’nin gerçekte insan haklarını korumak diye bir hedefinin olmadığını gösterdi.





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınladığı genelgeyle, “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını açıklamıştı. Planda yakalama, gözaltı, soruşturma usullerinde insan haklarını koruyan düzenlemeler yer almış, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik hedefler konulmuş, cezaevlerindeki aramaların insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılması için infaz koruma memurlarına düzenli eğitim verileceği gibi sözler yer almıştı. Ancak Eylem Planının imzası kurumadan yaşananlar AKP hükumetinin insan hakları hedeflerinin göz boyamadan ibaret olduğunu gösterdi.





İşte, İnsan Hakları Eylem Planındaki hedeflerin aksine yaşanan hukuksuzluklardan bazı örnekler:





CAMİDE İTİKAFA POSTALLI MÜDAHALE

Plan: Yakalama ve gözaltı uygulamalarının insan onurunu zedelemeyecek şekilde yerine getirilmesini temin etmek için kolluk görevlilerinin farkındalıkları artırılacaktır. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilecektir.





Gerçek: AKP hükumetini eleştiren açıklamalarıyla gündeme gelen Alparslan Kuytul’un lideri olduğu Furkan Vakfı üyeleri Gaziantep’te camide itikaf ibadeti yaptıkları sırada biber gazı sıkılarak zorla camiden çıkarıldı. Müslümanların kutsal mekanı sayılan ve yalnızca ibadet yapılan camiye polis postallarla girdi. Furkan Vakfı mensupları kelepçelenerek gözaltına alındı. Kuytul da Adana’da itikaf yaparken gözaltına alındı.









14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TERS KELEPÇE

Plan: Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiillerin, soruşturmaya konu edilmemesi için çocuklara özgü koruma mekanizmaları geliştirilecektir.





Gerçek: Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ile 14 yaşındaki oğlu sahur vaktinde gözaltına alındı. Çocuk Koruma Kanununa göre çocuklara kelepçe takılmaması zorunlu iken polis 14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takarak gözaltına aldı.









POLİS ŞİDDETİNİ ÇEKMEK YASAKLANDI

Plan: İfade özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması amacıyla ilgili mevzuat uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda gözden geçirilecektir.





Gerçek: Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs eylemleri öncesinde toplumsal eylemlerde polisin ses ve görüntü kaydığının çekilmesini yasakladı. Polis, 1 Mayıs eylemlerinde polis şiddetini görüntüleyen gazeteciler engellendi. Ankara ve İzmir’de 1 Mayıs’ı kutlayanlara müdahale eden polis plastik mermi ve biber gazı kullandı. Çok sayıda gözaltı yaşandı.









İMAMOĞLU’NA ‘ELLERİNİ ARKADAN BAĞLADIN’ SORUŞTURMASI

Plan: Lekelenmeme hakkının kapsamı genişletilecek ve düzenleme etkili bir şekilde uygulanacaktır.





Gerçek: İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, geçen yıl Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülbahar Hatun’un türbesi önünde “elleri arkasında bağlı şekilde gezindiği” gerekçesiyle soruşturma başlattı.