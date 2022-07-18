Erdoğan’ın 40 yıllık arkadaşı Külünk ekonomiyi ağır eleştirdi













Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından ekonomi yönetimini eleştirdi.





Erdoğan’ın köylüsü ve Refah ve Fazilet partilerinden bu yana birlikte siyaset yaptığı isimlerden Metin Külünk seri paylaşımlarında şöyle yazdı:





NE HİKMETSE EKONOMİ BÜROKRATLARININ İLGİSİNİ ÇEKMİYOR





Kalkınma göstergelerinin en önemlileri halkın mutluluğu ve refah seviyesidir. Özellikle dar gelir grubu ve orta sınıfın refahı ekonomi yönetiminde temele oturtulmalıdır. Ekonomi bürokratlarının ne hikmetse ilgisini çekmeyen bu alana acilen dokunulmalıdır.

FAKİRLE ZENGİN ARASINDAKİ FARK 23 KAT





2. Türkiye’de en az kazanan ile en çok kazanan arasındaki fark 23 kattır. En tepedeki %10’luk nüfus toplam gelirin yaklaşık %55’ine sahipken, en alt %50’lik nüfusun toplam gelirden aldığı pay %12’lerdedir.





EKONOMİ YÖNETİMİ BU TABLOYU OKUMUYOR MU?





3. En üstteki %10’luk kesim toplam servetin %67’sine sahipken, en alttaki %50’lik nüfus toplam servetin sadece %4’üne sahiptir. Acaba ekonomi yönetimi bu tabloyu okuyor mu? Bürokratlar bu tablodan haberdar mı?





BÜYÜME RAKAMI AÇIKLAYARAK SOKAĞIN GÖNLÜNÜ ALMAK MÜMKÜN MÜ?





4. Sürekli büyüme rakamı açıklayarak sokağın gönlünü almak mümkün mü? Çünkü sokağa indiğinizde büyümeyi hissedenlerin çoğunun %10’luk dilime sahip kesim olduğunu görüyoruz. Mevcut politika ve tercihler alt ve orta gelir grubundan daha çok %10’u mutlu ediyor.





SOKAK NEDEN TEPKİLİ?





5. Burada dikkat. 15 Temmuzda sokağa inenlerden kaç tanesi %10’luk gruptaydı? Ak Parti iktidarlarını 20 yıl boyunca omuzunda taşıyan daha çok hangi gruplardı? Büyüme rakamları açıklandığında sokak neden tepkili?





İNŞAAT SEKTÖRÜNE KAYNAK AKTARIMI MİNİMİZE EDİLMELİDİR





6. Kamu bankaları acilen asli vazifelerine odaklanmalıdır. Esnaf, sanatkar, KOBİ, çiftçi, öğrenci, işçi, memur gibi kesimlerin ihtiyaçları için kurulmuş olan Kamu Bankaları milli kaynakları millet lehine kullandırmalıdır. İnşaat sektörüne kaynak aktarımı minimize edilmelidir.







ELİT KESİM SERVETİNE SERVET KATIYOR

7.Betona gömülen paradan vatandaşa bir pay düşmüyor. %10’luk kesime verilen krediler %50’lik kesimin refahını artırmıyor. Dar bir elit kesim servetine servet katıyor. Bu düzeni baştan aşağı değiştirmek zorundayız. Sokağı duymayan, sokağı görmeyen teknokrat akıl sorgulanmalıdır.

KAYNAKLAR HOLDİNGLERE AKITILMAMALI

8.2023 yolunda ilerlerken en kritik alan olan ekonomide kaynakların betona, holdinglere ve büyük şirketlere akıtılmasının önüne geçilmeli ve halkın refahına odaklanılmalıdır. Türkiye’nin büyüme sorunu yok diyerek bu işin içinden çıkılamaz.

ELİT KESİM HER DEVİRDE YOLUNU BULUR

9.Odak noktası halkın sofrası ve geçimi olacak bir politikayı benimsemek ve geç olmadan acilen bunu duyurmak ve uygulamak mecburiyetindeyiz. Unutmayın elit kesimler her devirde yolunu bulur.

Ancak tabanın büyük kısmını oluşturan dar ve orta gelir grubu Türkiyemizin Sayın CB'mızın Liderliğinde verdiği büyük mücadelenin omurgasıdır 15 Temmuz mitinglerinde bu omurga dimdik ayakta elitler ise perde arkalarında idiler

OMURGAYI İHMAL EDEN AKLI SORGULAMALIYIZ

10. Omurga ne kadar sağlam ve sağlıklıysa beden de o kadar sağlam ve sağlıklı olur. Omurgayı ihmal eden teknokratik aklı sorgulamak ve ülkenin kredi kaynaklarını dar ve orta gelir grubuna kanalize edecek düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz.







