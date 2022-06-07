Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın açıklamaları dövizi vurdu : Dolar 16,70’i, euro 17.90’ı aştı /07 Haziran 2022 11:12

Erdoğan’ın açıklamaları dövizi vurdu : Dolar 16,70’i, euro 17.90’ı aştı

Erdoğan’ın, “faizi artırmayacaklarını tam aksine düşüreceklerini” söylemesinin ardından dolar 16,70 TL’nin üzerini görürken, euro da 18 TL’ye dayandı.

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Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Bu iktidar faizi artırmayacak. Tam aksine biz, faizi düşürmeye devam edeceğiz" ifadelerinin ardından dolar ve euro kurundaki artış bugün sabah saatlerinde hız kazandı.

Bu açıklamanın ardından güne sert yükselişler sergileyen dolar, sabah saat 10.20 sularında 16,72’nin üzerini gördü.

Aynı hareketlilik euro kurunda da görüldü.euro yine bu saatlerde 17.93 TL’nin üzerin, gördü. Gram altın ise 991 TL'yi aşarak 1000 TL sınırına daha da yaklaştı.
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