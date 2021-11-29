Erdoğan’ın Afganistan ısrarı sürüyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin bile çekildiği Afganistan’a asker gönderme ısrarı sürüyor. Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’nde de konuyu yine Afganistan’a getirdi.





AFGAN EKONOMİSİ AYAĞA KALDIRILMALI

Afganistan’ın ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğunu belirten Erdoğan, “Afganistan’da bir an evvel kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Ülkenin tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimiz ve hedefimizdir. Afganistan’da sağlık, eğitim gibi kritik sektörler dahil temel devlet yapılarının işler halde tutulması yönündeki çabaları destekliyoruz. Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız, bu ülkede giderek büyüyen açlık ve kıtlık tehlikesine karşı insani yardım faaliyetlerini artırdılar” dedi.





MGK’DA DA ELE ALINMIŞTI

Geçen ay Saray’da Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) da Afganistan gündem yapıldı. MGK bildirisinde Afganistan’da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirilerek, “Türkiye’nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulanmış, uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.





TALİBAN TÜRK ASKERİ İSTEMİYOR

AKP’nin uyuşturucu merkezi olma ile gündeme gelen Kabil Havalimanı’nı işletme konusundaki ısrarına karşın Taliban, Afganistan’da Türk askeri dahil yabancı asker istemediklerini bir kez daha tekrarladı. Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, “Kabil Havaalanı’ndaki sorun çözülür çözülmez yabancı askerlere ihtiyacımız olmayacak” dedi.





KABİL HAVALİMANI NEDEN ÖNEMLİ?

Güney Amerika ülkelerinde geçen aylarda Saray’a yakın iş insanlarının özel uçaklarına uyuşturucu taşıdıkları gerekçesiyle operasyon yapıldı. Operasyonlarda tonlarca eroin ele geçirildi. AKP’nin işletmesinde ısrar ettiği Kabil Havaalanı ise uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılıyor.





“UYUŞTURUCU GARANTİLİ BİR HAVALİMANI”

AKP’nin Kabil Havalimanı ısrarını eleştiren İyi Partili Lütfü Türkkan bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, özel uçakların Kabil Havalimanı’na uyuşturucu kaçakçılığı için inip kalktığını öne sürerek, “Bizdeki yolcu garantili havalimanları gibi, Kabil Havalimanı uyuşturucu garantili bir havalimanı… Havalimanı’nın Taliban’ın elinde kullanım amacı zaten belli. Amaç turizm ya da ihracat değil. Amaç uyuşturucu. Durum ortadayken, böyle bir havaalanının kullanılması ve işletilmesi başka sorunları da beraberinde getirir” demişti.