Erdoğan’ın Bahçeli ziyaretinde ilginç iddia: Görüşmede başkaları da mı vardı?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyarete yer verdi. Takan, ziyaretin MHP lideri Bahçeli'nin konağında olmasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Özel biri ile gizli görüşme yapılmış olabileceğini belirten Takan, "Çok iyi bildiğim için iddialıyım" dedi.





Takan'ın köşe yazısında ilgili bölüm şu şekilde:





“Kesinlikle ve kesinlikle; bu bir, ben senin sarayına gittim sen de benim konağıma gel işi değil! Tayyip Erdoğan, MHP’nin kurumsal kimliğinden hoşlanmaz, Ülkücülere duyduğu nefrete, görerek, duyarak şahit olanlardan biriyim. MHP ve Ülkücülere bu kadar alerji duyan birinin ziyaretleri -Bahçeli’yi ayrı kefeye koyarak- özel konakta gerçekleştirmesi sizlere normal gelebilir. Ama bana yine de anormal geliyor. Eğer, görüşme içeriği gerçekten günlük siyasi gelişmelerin ana başlıkları ise, Devlet Bahçeli ‘En son ben senin sarayına geldim sıra sen de, sen de benim konağıma gel’ diye dertlenecek biri değil. Tayyip Erdoğan, 5 defa üst üste çağırsın yine gider, yine gider… Doğum günü 1 ocak olan Devlet Bahçeli’ye 5 Ocak’ta yapılan 'doğum günü ziyareti' gerekçesine eminim kargalarda gülmüştür…









“Acaba, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin konağına özel biri ile gizli bir görüşme yapmak için mi gidiyor? Devlet Bahçeli, saraya yanında biri ile gitse hatta ayrı ayrı kapılardan bile girseler, çok değil 3 gün sonra, Erdoğan’a götürülen özel konuğun kimliği ve görüşmenin içeriği ortalığa sızar… (Saray kliklerinin yapısını çok iyi bildiğim için iddialıyım) Eğer, kafamdaki şüphe gerçek ise sızmanın olmaması için en emin yer Bahçeli’nin konağıdır. Bahçeli’nin yaşadığı ev ile ilgili mahremiyet kıstaslarını bilenler, ne demek istediğimi iyi anlar. Eğer, ev ziyaretlerinde böyle özel görüşmeler gerçekleşiyorsa bunu, Erdoğan, Bahçeli ve o kişinin dışında kimse bilemez. Ancak biri açıklarsa o zaman sır olmaktan çıkar. Böyle bir duruma ise asla ihtimal vermiyorum.”