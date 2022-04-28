Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın bekçi ordusu büyüyor: 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi daha alınacak /28 Nisan 2022 12:56

Erdoğan’ın bekçi ordusu büyüyor: 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi daha alınacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “paralel ordusu” olarak nitelendirilen bekçilerin kadrosu genişliyor. 15 Temmuz sonrası 35 bine yakın bekçi kadroya dahil edilirken, iki ay önce 3 binlik yeni kadronun ardından 3 bin 250 yeni bekçi kadrosu daha açıldı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “paralel ordusu” olarak nitelendirilen ve sayıları her geçen gün artan bekçilere yeni kadro açıldı. 3 bin 250 yeni bekçi kadrosu için karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

BEKÇİLER 81 İLDE İSTİHDAM EDİLECEK
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilan verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs’ta “http://www.pa.edu.tr” adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi de yine aynı adresten ilan edilecek.

SİLAH TAŞIMA YETKİLERİ VAR
Erdoğan’ın “Sokaklarda düdük sesi duymak istiyorum” sözlerinin ardından oluşturulan çarşı ve mahalle bekçilerinin sayıları 15 Temmuz sonrası hızla arttırıldı. Sayıları 35 bini yaklaşan bekçilerin silah taşıma, olaylara müdahale etme, üst arama gibi yetkileri bulunuyor.
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