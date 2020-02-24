Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın “Birkaç tane şehit var” dedikleri arasında; Birlik Komutanı Tuğgeneral de var! /24 Şubat 2020 21:11

Erdoğan’ın “Birkaç tane şehit var” dedikleri arasında; Birlik Komutanı Tuğgeneral de var!

Libya’daki TSK unsurlarına yapılan saldırıda Birlik Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal’ın de şehit olduğu ifade edildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Libya’da birkaç tane şehidimiz var” diyerek gizlediği olaya sosyal medyadan tepki yağdı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda TBMM’de AKP’li vekillerin oylarıyla Libya’ya asker gönderme teskeresi, muhalefetin tepkisine rağmen MHP’li vekillerin desteğiyle kabul edilmişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri destek amacıyla gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait birlik geçtiğimiz günlerde Hafter Güçleri tarafından saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkililerinin sakladığı saldırıda TSK personelinden şehitler vardı. İzmir’in Kınık ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hafter’e karşı kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyundan saklanan ve sosyal medya “sessiz şehitler” diye tabir edilen askerler arasında Libya Türk Birliği Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal’ın da olduğu belirtildi. Tuğgeneral Soysal’ın cenazesi askeri tören dahi yapılmadan sessiz bir şekilde Aydın’da toprağa verildiği öğrenildi.
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