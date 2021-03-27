Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısına vatandaş ne diyor? İşte çarpıcı anket sonuçları /27 Mart 2021 09:44

Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısına vatandaş ne diyor? İşte çarpıcı anket sonuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP kongresinde bir kez daha gündeme getirdiği “altın ve dövizlerin bozdurulması” çağrısının vatandaşta karşılık bulmadığı ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP kongresinde bir kez daha vatandaşa “altın ve dövizlerini bozdurma” çağrısında bulundu. Ancak Aksoy Araştırma’nın anketine göre tasarruf yapacak parası olan yurttaşın yatırımda ilk tercihi altın ve dolar. Vatandaşın bikimini Türk Lirası olarak tutma görüşü ise yüzde 11.4’te kaldı.

Haftalık ve aylık çalışmaları ile gündeme ilişkin araştırmalar yapan Aksoy Araştırma, Türkiye gündemine ilişkin Mart Ayı 4. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 23 Mart’ta, 1067 kişi ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmada Naci Ağbal’ın görevden alınması ve yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanması ile gerçekleşen değişikliğe ilişkin “Sizce Merkez Bankası’nda yapılan bu değişikliğin nedeni hangisidir” sorusu ile vatandaşın yatırım tercihleri sorgulandı. “Bugün fazladan 10 bin Türk Liranız olsa hangisine yatırım yaparsınız” sorusuna  yurttaşların “yüzde 39.6’sı altın, yüzde 18.9’u dolar, yüzde 14.3’ü ise kripto para alırım” yanıtını verdi. Parasını Türk Lirası olarak tutmayı tercih edenlerin oranı yüzde 11.4’te kaldı.

‘FAİZ KARARINA UYMAMA’ 
Naci Ağbal’ın görevden alınma nedenine ilişkin soruya ise yanıtlar Meclis’te grubu bulunan partilere göre farklı oluştu. Ağbal’ın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faizleri düşürün’ kararına uymadığı için görevden alındığı” görüşünü belirtenlerin oranı İYİ Partililerde yüzde 72.2, HDP’lilerde yüzde 61.3, CHP’lilerde yüzde 59, MHP’lilerde yüzde 51.4 ve AKP’lilerde yüzde 45.6 oldu. AKP’lilerin yüzde 20.6’sı, CHP’lilerin yüzde 11.5’i, MHP’lilerin yüzde 8.5’i, HDP’lilerin yüzde 4’ü ve İYİ Partililerin yüzde 2.9’u, “Başarısız olduğu için görevden alındığını” kaydetti. MHP’lilerin yüzde 40.1’i, HDP’lilerin yüzde 34.7’si, AKP’lilerin yüzde 33.7’si, CHP’lilerin yüzde 29.5’i ve İYİ Partililerin yüzde 24.9’u ile “fikrim yok” dedi.
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