Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın çağrısıyla ülkeye dönen akademisyene büyük şok /10 Ağustos 2021 10:04

Erdoğan’ın çağrısıyla ülkeye dönen akademisyene büyük şok

Erdoğan’ın akademik yaşamını ve kariyerini yurtdışında sürdürenlere yönelik 2018’de yaptığı çağrının ardından Türkiye’ye dönen akademisyen, başvurduğu kadro için ön değerlendirme aşamasında elendi.

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Fransa’da yaşayan akademisyen D.M.A., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akademik yaşamını ve kariyerini yurtdışında sürdürenlere yönelik 2018’de yaptığı çağrının ardından Türkiye’ye dönmek için adım attı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kadro ilanına başvuran D.M.A., ön değerlendirme aşamasında elenerek kadroya yerleşemedi. Üniversiteden gelen davet üzerine ilana başvuru yaptığını kaydeden D.M.A., işlemin iptali istemiyle yargıya başvurdu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 28 Aralık 2020’de çeşitli fakülteler için akademisyen kadrosu ilanları verdi. Fen fakültesi, moleküler biyoloji ve genetik ana bilim dalında da bir doktor öğretim üyesi ilanına çıkıldı. İlanın açıklamasında, “Bütünleştirici ve hücresel moleküler biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Kanser, yaşlanma ve metabolizma alanlarında nitelikli çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak. Doktora sonrası en az beş yıl araştırma tecrübesi olmak” şartları yer aldı. İlana başvuran Dr. D.M.A., ön değerlendirme aşamasında kabul görmeyerek kadroya yerleşemedi.

D.M.A., ilanın açıklamasında yer alan şartları sağladığına dikkat çekti. En az 50 genel puan toplamış olma koşulunu da fazlasıyla sağladığını vurgulayan D.M.A., üniversiteye toplamda 515 puanlık bir dosya sunduğunu belirtti. Eylül 2001’den beri yurtdışında yaşamakta olup üniversiteden gelen teklif üzerine ilana başvurduğunu ifade eden D.M.A., kendisinin kadroya ön değerlendirme aşamasında uygun görülmemesine ilişkin kararın iptali istemiyle İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

ERDOĞAN’A MEKTUP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, akademik yaşamını ve kariyerini yurtdışında sürdüren Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan bilim insanlarına 2018’de yaptığı “Ülkemize geri dönün” çağrısıyla Türkiye’ye dönmek istediğini vurgulayan D.M.A., Erdoğan’a yazdığı mektupta, “Sizden isteğim, çağrınızı ciddiye alanların uğradıkları pişmanlığa çözüm üretilmesi için bir inceleme yaptırmanızdır. Ben, bu sürece ilişkin belgeleri ve bilgileri iletmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Lisansını Fransa’da Université Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi’nden alan D.M.A., Lyon’da Cenevre ve Université Paris Creteile’de Institut de Recherche Biomedicale Faculté de Medecine de Creteil’de de araştırmacı - öğretim üyesi olarak görev yaptı.
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