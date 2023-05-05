Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın damadının şirketi Demirören’in baskı tesislerini aldı /05 Mayıs 2023 10:39

Erdoğan’ın damadının şirketi Demirören’in baskı tesislerini aldı

Demirören grubuna ait Hürriyet gazetesi, daha önce faaliyetine son verdiğini açıkladığı Esenyurt’taki matbaasının arsası ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ’ye sattığını duyurdu.

SHABER3.COM

Demirören grubuna ait Hürriyet gazetesi, daha önce faaliyetine son verdiğini açıkladığı Esenyurt'taki matbaasının arsası ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ'ye sattığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Baykar şirketinin baskı tesislerini ve araziyi 816 milyon 551 bin TL’ye satın aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ağabeyi Haluk Bayraktar’ın sahibi olduğu Baykar şirketi, ürettiği İHA’larla gündemde olmasıyla biliniyor.

1 EKİM’DE FAALİYETLERİNİ SONA ERDİRMİŞTİ
Demirören Print Center'a bağlı İstanbul DPC Şubesi’, 1 Ekim 2022 tarihinde faaliyetlerini sona erdirmişti.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’den KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel’de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 4 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.”

Demirören Grubu, 2018’de Doğan Grubu’nu 916 milyon dolara satın almış; satın alma işlemi sırasında Ziraat Bankası’ndan yaklaşık 750 milyon dolar kredi çekilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın damadının şirketi Demirören’in baskı... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:59