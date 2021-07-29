Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan insan ‘açım’ diye bağırmaz /29 Temmuz 2021 14:50

Erdoğan’ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan insan ‘açım’ diye bağırmaz

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye'de 'açız' diyen hiç kimsenin aç olmadığını öne sürerek "Zaten aç olan 'açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen insan bugün bu işin sömürüsünü yapan insandır, işi politize etmeye çalışan insanlardır” şeklinde konuştu.

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AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Habertürk’te Afşin Yurdakul’un sunduğu programda, Türkiye’de ‘açız’ diyenlerin hiç kimsenin aç olmadığını, işin sömürüsünü yaptığını öne sürdü.

‘RIZKIN ALLAH’TAN OLDUĞUNA İNANIRIM’ 

Aktay, “Ekonomi konusunda benim kendi kişisel paradigmam biraz daha manevi boyutla çok irtibatlıdır. Ben rızka inanırım, rızkın Allah’tan olduğuna inanırım. Biz genellikle öyle inanırız, bizim toplumumuz da böyle inanır” ifadelerini kullandı.

‘AÇIZ DİYENLERİN HİÇBİRİ AÇ DEĞİL’

Sözcü’nün aktardığı habere göre Aktay “Yani rızık Allah’tandır, misafir bereketiyle birlikte gelir, rızkıyla birlikte gelir. Zannetmeyin bugün böyle ‘açız’ falan diyen insanların hiçbiri aç değil, zaten aç olan ‘açım’ diye bağırmaz. ‘Açım’ diyen insan bugün bu işin sömürüsünü yapan insandır, işi politize etmeye çalışan insanlardır” diye konuştu.
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