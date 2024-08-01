Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın danışmanından yargıya talimat: AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayın! /01 Ağustos 2024 17:05

Erdoğan’ın danışmanından yargıya talimat: AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayın!

Erdoğan'ın Saray'daki danışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya üzerinden yargıya talimat verdi. Uçum, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği kararın, hukuk dünyasında icrai bir etkisinin olmadığını savundu ve yargıya “Kararı uygulamayın” talimatı verdi.

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Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın vekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesini yok hükmünde sayan kararı gerekçeli bir şekilde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce AYM’nin Atalay hakkında iki kez verdiği hak ihlali kararını yok sayan Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum, yine benzer bir çıkışta bulundu. Mehmet Uçum, AYM kararının hukuk dünyasında icrai bir etkisinin olmadığını savundu ve yargıya “Kararı uygulamayın” talimatı verdi.

Mehmet Uçum, “Bu keyfi kararının hukuki değerlendirmesine bakınca karar verilmesine yer olmadığı kararının hukuk dünyasında icrai bir etkisi olmayacağı da açıktır. Yani AYM çoğunluğu karar verilemesine yer olmadığına karar vererek aslında hukuken etkisi olmayan bir karar vermiş aslında gerçek bir karar vermemiştir. Hiç bir ilgili merci hukuken AYM’nin bu kararına göre hareket etmek veya işlem yapmak mecburiyetinde değildir. Bu karara göre bir işlem yapma imkanı da yoktur” ifadelerini kullandı.
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