Erdoğan’ın ‘devrim’ diye duyurduğu elektrikli traktör iptal edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çizme üstüne galoş giyerek binip tarla sürdüğü ve Türkiye’de bir devrim olarak sunduğu yerli elektrikli traktör projesinin iptal edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; traktörü geliştiren firmaya, projenin “değerlendirme dışı bırakıldığı” bildirildi. Firma, Türkiye yerine Kanada’da üretim kararı aldı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “iktidarın en iddialı ve en önemli projesinin yerli ve milli traktör olduğunu” anlattığını hatırlatarak, “Hatta, 16 Ekim 2021’de, Ocak 2022 itibarıyla seri üretime geçeceklerini müjdelemişti” dedi.





Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin ise elektrikli traktörün ilgi alanında olmadığını, seri üretim konusunda hiçbir bilgisinin bulunmadığını söylediğine işaret eden Aygun, “Öğrendim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili firmaya projeyi reddettiklerini bildirmiş. Bu traktör projesi ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ çerçevesinde yapılmış, Erdoğan onaylamıştı” diye konuştu.





“ŞAKA MI BU?”





Aygun, ilgili firmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 23 Mayıs 2022’de yazı gönderildiğini söyledi. Aygun, “Yazıda ‘projeniz değerlendirme dışı bırakılmıştır’ denilmiş. Şaka mı bu” diye sordu. Firmanın Kanada’da üretim yapma kararı aldığını belirten Aygun, elektrikli traktör düşünün “fiyasko” olduğunu ifade etti.









“HERKESİ GÜLDÜRÜYORLAR”





Elektrikli traktör projesinin Erdoğan’ın izni olmadan bitirilemeyeceğine işaret eden Aygun, “Çünkü Erdoğan, 26 Temmuz 2019’da Pakdemirli ile bu yerli elektrikli traktörü kullanmış, pullukla tarla sürmüştü. Tarlaya ayağındaki galoşla girmişti. Projenin göstermelik olduğu belliydi. Güldürüyorlar herkesi. Bu iktidar elektrikli traktörü beceremedi uzaya nasıl çıksın” görüşünü dile getirdi.





ERDOĞAN ‘DEVRİM’ OLARAK DUYURMUŞTU





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında Polatlı’da hasat bayramında elektrikli traktöre bindirilerek, Türkiye’de bir devrim olarak sunulmuştu. Eski Bakan Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: “Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 105 beygir gücünde, 45 ila 55 dakika arası yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin maliyetleri yüzde 95 düşürecek olan elektrikli traktörümüzün inşallah seri üretimine önümüzdeki yılın ocak ayında başlıyoruz”