Samanyolu Haber /Gündem / ‘Erdoğan’ın diploması sahte’ demek suç değil! /28 Nisan 2022 14:21

‘Erdoğan’ın diploması sahte’ demek suç değil!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğu yönündeki paylaşım nedeniyle yargılanan sanatçı Genco Erkal’a ilişkin mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, ‘diploma sahteliği’ne ilişkin söylemlerin tek başına somut suç teşkil edemeyeceğine karar verdi.

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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Genco Erkal’ın, sosyal medya mesajlarıyla Cumhurbaşkanı’na zincirleme hakaret suçundan yargılandığı davada verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı.
 
T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, gerekçeli kararda, Cumhurbaşkanı’nın diplomasının sahte olduğuna yönelik iddialarla ilgili paylaşımların daha önce bölge adliye mahkemeleri tarafından suç olarak nitelendirilmediği belirtilerek, “bu haliyle istinaf mahkemesi kararları da göz önüne alındığında diploma sahteliğine ilişkin söylemlerin tek başına somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliği taşımadığı, hakaret teşkil etmeyeceği anlaşılmıştır” denildi.

Kararda, Erkal’ın, “Başkanlık sistemi yetmez, Türk usulü çobanlık sistemi olsun” paylaşımı için de “Paylaşımda, yönetim sisteminin eleştirildiği, doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir söylemin bulunmadığı, çobanlık mesleğinin bir kişiye yöneltilmesinin başlı başına hakaret suçunu oluşturmayacağı” yorumu yapıldı.
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