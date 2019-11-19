Erdoğan’ın diplomasını AİHM’e soranlar Strazburg’da buluşuyor

Perşembe günü Fransa’nın Strazburg kentindeki AİHM önünde diploma gösterisi yapılacak. Haberi Korkusuz yazarı Can Ataklı köşesine taşıdı. Ataklı’nın makalesinin ilgili kısmı şöyle:







“Erdoğan’ın üniversite diploması Türkiye’de pek tartışılmıyor.





Aslında herkes gelişmeleri biliyor da medya bu konuya çok fazla yer ayırmıyor.





Belki de ayıramıyor demek daha doğru.





Çünkü diploma işini kurcalayanın başı biraz derde giriyor.





Buna karşı Avrupa’da konu çok daha hareketli biçimde tartışılıyor.





Örneğin 21 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de AİHM binası önünde bir gösteri düzenleniyor.





Avrupa’da, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olabilmek için Yüksek Seçim Kurulu’na gerçek olmayan bir üniversite diploması verdiğini ileri süren ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuran gruplar Strasburg’da bir araya geliyor.





Konula ilgili yapılan basın açıklamasında, gösteriye Türkiye’deki muhalefet partilerinden temsilcilerin katılacağı belirtildi.





Açıklamada, Türk Bayrağı dışında, siyasi parti, kurum pankartları alınmayacağı özellikle belirtildi.”