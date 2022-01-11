Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın dövizi durdurma planının maliyetini Hazine de hesaplayamadı /11 Ocak 2022 14:52

Erdoğan’ın dövizi durdurma planının maliyetini Hazine de hesaplayamadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doları dizginlemek için uygulamaya koyduğu kur korumalı mevduat sisteminin yükünü Hazine ve Maliye uzmanları da hesaplayamadı. Hazinenin raporunda, “Kur değişiklik gösterdiğinden mali etkisi tam ölçülememektedir” denildi.

SHABER3.COM

AKP iktidarı, doların 8.30’dan 18.40 liraya yükselmesi sonrasında döviz kurunu düşürebilmek için bankalarda TL mevduat hesabı açtıranlara bütçeden kur farkı ödenmesini öngören yeni sistemin maliyeti bilinmiyor. Hazine uzmanları, bu sistemin halka maliyetini hesaplayamadı.

RAPORDA TEKNİK BİR VERİ YOK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur garantili TL mevduatı sistemine yönelik hazırladığı etki analizini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Ancak hazırlanan etki analizinde, Hazine’nin rantiyeye büyük miktarlarda kur farkı ödemek zorunda kalacağına yönelik endişeleri giderecek teknik veriler sunulmadığı gibi, yeni sistemin hesaplanamayacak kadar belirsiz bir durum oluşturduğu da itiraf edildi.

“MALİ ETKİSİ TAM ÖLÇÜLEMEMEKTE”
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur garantili TL mevduat hesabına ilişkin etki analizi raporunda şu bilgiler yer aldı: “TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması piyasalardaki yüksek döviz kuru volatilitesinin önüne geçilmesi amacıyla devreye alınarak uygulamanın duyurulduğu tarihten itibaren kısa sürede piyasalarda olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Söz konusu uygulamanın etkileri iki temel değişken tarafından belirlenmekte olup maliyet hesapları sisteme katılacak mevduat seviyesine ve ilgili dönemde gerçekleşecek kur değişiminin mevduat faizinin üzerinde gerçekleşmesine göre değişiklik gösterdiğinden mali etkisi tam ölçülememektedir.”

KUR KORUMALI MEVDUAT 107 MİLYARI GEÇTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarının 107.6 milyar TL’ye yükseldiğini duyurdu. Gürcan, “Yaklaşık 28.2 milyar TL’den başlayan kur korumalı mevduat hesapları şu anda 107,6 milyar TL’ye yükseldi” dedi.

HALK NE KADARLIK BİR YÜKÜN ALTINA GİRECEK?
Düzenlemeyi eleştiren CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu düzenlemeyle halkın ne kadarlık bir yükün altına gireceğinin açıklanmamasını eleştirerek, “Ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz, kur garantisi verilenlere ne kadar para aktarılacağı belli değil. Bunları bürokrasinin, bankaların bilmemesi söz konusu olamaz. Tek tek ne kadar faiz verildiği, ne yapıldığı bellidir. Kaç kişi oldukları bellidir. Kanuna ne kadar para aktarılacağı yazılmalıdır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın dövizi durdurma planının maliyetini Hazine... Sonraki Haber >>

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:43