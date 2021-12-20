Erdoğan’ın faiz çıkışı sonrası dolar ve euro rekor kırdı

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri ve Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki çıkışlarıyla Türk Lirası erimeye devam ediyor.





17 Aralık Cuma günü 17,14 ile rekor seviyeyi gördükten sonra TCMB müdahalesiyle 16,20’lere kadar gerileyen dolar/TL, yeni haftaya yeniden rekor kırarak başladı.





Dolar/TL’de bu sabah 17,62 seviyesi görüldü.





Cuma günü 19,43 ile rekor kıran euro/TL’de ise bu sabah 19,84 seviyesi görüldü.





Dün akşam faizlerle ilgili yeni bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti.





‘BU SORUNUN YANITI YOK’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Faiz olması gereken yerden çok ciddi aşağıda. Ekonomi yönetimi piyasa kurallarından taviz verilmeyeceğini söylüyor. Bu koşullarda TL’deki değer kaybı nasıl duracak? Bizde bu sorunun yanıtı yok. Hazine bu yönde bir çalışması olduğunu kamu bankaları ile yeni enstrümanı kısa sürede açıklayacağını belirtmiş. Bizim bildiğimiz iktisat kuralları içerisinde mevcut konjonktürde pek mümkün diyemeyiz” dedi.





Istanbul Analytics’ten Güldem Atabay, “Bir taraftan da yüzde 50 artış yapılan asgari ücretin yılın ilk çeyreği bitmeden yükselen enflasyon karşısında eriyeceği gerçeği bulunuyor. Hane halkının eriyen alım gücü, artan fakirleşme, yükselen işsizlik, reel sektör firmalarının iflas dalgası ve ekonominin omurgası finans sektöründe baş gösteren stres 2022’nin ana teması olacak” dedi ve ekledi:









“Faiz artışı bu saatten sonra çare değil. Enflasyondaki ivmeyi kesebilmek için artık en az 10-15 puan faiz artışı gerekli. Erdoğan bunu yapmayacağını söylese de yapmak zorunda kalması hali, durumu sadece daha kötüleştirip iflas dalgasını patlatacak ölçekte” dedi.





Öte yandan JPMorgan ise müşterilerine gönderdiği bir notta TL cinsi algoritmik işlemler için aracılık işlemleri yapmayı durduğunu açıkladı.





‘MEVCUT POLİTİKA BİLEŞİMİ SÜRDÜRÜLEMEZ’

S&P Global’in ülke kredi derecelendirme direktörü Maxim Rybnikov geçen hafta ekonomi politikaları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Mevcut politika bileşimi sürdürülemez” dedi.





Rybnikov önümüzdeki dönemde faiz koridorunun kullanılabileceğini, faiz indirimlerin devam etmesi halinde ise sermaye kontrolünün gündeme gelme ihtimalinin artacağını söyledi. Rybnikov sermaye kontrolü için, “Bu bizim ana senaryomuz değil ancak bir son çare olarak (Türkiye) kullanabilir diye düşünüyorum” dedi.





MERKEZ 6,5 MİLYAR DOLAR SATTI

Faiz indirimleriyle döviz kurlarını uçuran TCMB, artışı kontrol altına almak üzere rezervleri devreye soktu.





1 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında toplamda beş müdahalede yaklaşık 6,5 milyar dolarlık satış yapan TCMB, yangını söndüremedi.





TCMB’nin ilk faiz indirimleri mesajını verdiği eylül ayı başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL, TCMB’nin faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e çekmesiyle yaklaşık üç buçuk aylık sürede yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetti.





Türk Lirasındaki tarihi değer kaybı, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.





BORSADA AÇIĞA SATIŞ SINIRLAMASI

Öte yandan, Borsa İstanbul’da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm sözleşmelerde başlangıç teminatları, Takasbank başlangıç teminatlarının iki katı olarak uygulanacak.





Borsa İstanbul, Cuma günkü keskin düşüşün ardından BIST-50 endeksinde yer alan hisse senetlerinde bugün için açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanmasına karar verdi.





Borsa’nın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, bu hisselerde açığa satış işlemi ancak fiyat yükseldiğinde yapılabilecek.