Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı /25 Nisan 2022 13:06

Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı

Garanti BBVA yılın ilk çeyreğinde 8,21 milyar TL kar açıkladı. Bankanın geçen yılın aynı döneminde karı 2,68 milyar lira olmuştu.

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Bloomberg anketine katılan analistlerin, Türk bankalarının yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde kazanç açıklayacağını hesaplamıştı.

Bu oranlarda Merkez Bankası’nın son 20 yılın en yüksek enflasyonuna rağmen faizleri düşürmesi etkili oldu.

Enflasyonla faiz arasında açılan bu makas, bankaların rekor kırmasında başlıca etken. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 61’ken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 27’den kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor.

İlk çeyrek sonuçlarına göre Garanti BBVA’nın da karı katlandı. 

Banka yılın ilk çeyreğinde 8,2 milyar TL net dönem karı elde etti. Bir önceki yıl ilk çeyrek kârı 2,68 milyar lira olarak kaydedilmişti.

Bankanın ilk çeyrekte net faiz geliri 13,2 milyar TL oldu. 2021 ilk çeyrekte bu rakam 6,3 milyar TL’ydi.

Böylece banka bu çeyrekte tarihinin en yüksek dönemsel karını elde etti.


Bu yılın ilk çeyreğinde net ücret ve komisyon geliriyse 2,95 milyar TL kaydedildi. Genel göstergelere göre, bankanın TL kredi büyümesi yüzde 17 artışla 309, 5 milyar TL’ye çıktı.

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